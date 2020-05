Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leck in Gasleitung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Bischofferode (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am Freitagvormittag in Bischofferode im Einsatz. Anwohner hatten gegen 10.45 Uhr in der Siedlung Thomas-Müntzer Gasgeruch wahrgenommen und die Rettungsleitstelle verständigt. Kameraden der Feuerwehr bestätigten den Gasgeruch. Daraufhin musste die Straße voll gesperrt werden. Gegen 12 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehr hat ein Leck in einer Gasleitung lokalisiert und abgedichtet, sodass kein weiteres Gas mehr austreten konnte.

