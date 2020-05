Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Postfiliale - Polizei sucht dringend Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Einbruch in das Gebäude der Postfiliale in der Straße An der Salza festgestellt. Unbekannte gelangten, ersten Ermittlungen zufolge, über das Dach ins Innere der Filiale. Sie erbeuteten Briefmarken, Bargeld und Tabakwaren im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Postfiliale aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell