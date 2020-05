Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche verletzten Mann und beschädigten mehrere Fahrzeuge

Großmehlra (ots)

Ein 53-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in der Mehlerschen Straße von drei Unbekannten verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr geriet er mit dem Trio in eine verbale Auseinandersetzung. In weiterer Folge schlugen die Täter, bei denen es sich offenbar um Jugendliche handelte, die Autoscheiben mehrerer Fahrzeuge eines Fahrzeug- und Ersatzteilhandels ein. Anschließend attackierten sie den 53-Jährigen, wobei er sich leichte Verletzungen zu zog. Die drei Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

