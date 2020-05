Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter abgebrannt - Die Polizei sucht Zeugen

Obermehler (ots)

Ein Transporter stand in der vergangenen Nacht, kurz nach 1 Uhr, Am Anger in Vollbrand. Kurz vor um 2 hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Das Fahrzeug ist jedoch vollständig ausgebrannt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 15000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

