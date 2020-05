Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandsatz auf Balkon geworfen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag ist ein 25 Jahre alter Mann in Heiligenstadt vorläufig festgenommen worden. Der Mann polnischer Herkunft soll eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße geworfen haben. Auf dem betreffenden Balkon waren Brandflecken zu sehen, die Hauswand war verrußt. Es ist davon auszugehen, dass der Tatverdächtige den Brandsatz zuvor entzündet hatte. Der Wohnungsinhaber, ein 35-jähriger, ebenfalls aus Polen stammender Mann, befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung. Er entdeckte am Dienstagvormittag den Brandsatz und informierte die Polizei. Der Tatverdächtige, der der Polizei hinreichend bekannt ist, kehrte während der Anzeigenaufnahme zum Tatort zurück und konnte dort festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat müssen weiter ermittelt werden. Es soll im Vorfeld Streit zwischen beiden Beteiligten gegeben haben. Der Festgenommene kam am Mittwoch wieder auf freien Fuß.

