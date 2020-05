Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Niedersachswerfen (ots)

Ein Unfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Mittwochvormittag in Niedersachswerfen. Ein Autofahrer beabsichtigte, vom Seitenstreifen in der Geschwister-Scholl-Straße auf die Straße aufzufahren. Hierbei stieß er mit einem Lkw zusammen. Durch die Kollision wurde der Pkw auf zwei parkende Fahrzeuge geschoben. Der 84-jährige Verursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf über 10000 Euro.

