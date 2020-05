Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsch in die Einbahnstraße gefahren, Unfall verursacht

Sondershausen (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin musste am Mittwochvormittag, nach einem Unfall, im Krankenhaus behandelt werden. Sie stand mit ihrem Opel Astra in der Johann-Karl-Wezel-Straße in einer Parkbucht. Ein 84-jähriger Autofahrer, der die Einbahnstraße entgegensetzt befuhr, musste einem entgegenkommenden Krankenwagen ausweichen. Er fuhr zurück und kollidierte mit dem Astra in der Parkbucht. Der Rentner blieb unverletzt.

