Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach schweren Unfall auf der B 243, Rettungshubschrauber im Einsatz

Günzerode (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Mittwochmittag auf der B 243 zwischen der Anschlussstelle Kleinwechsungen und Günzerode. Ein Mercedes befuhr die Bundesstraße in Richtung Günzerode. Als er einen Lkw überholen wollte, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert. Eine 55-jährige Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis musste aus ihrem Audi befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerstverletzte ins Krankenhaus. Der 42-jährige Mercedesfahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter wurde angefordert, um Spuren zu sichern, die auf den Unfallhergang schließen lassen. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallstelle und die Anschlussstellen Großwechsungen an der BAB 38 sind derzeit noch komplett gesperrt.

