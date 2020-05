Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Audi ein, der in der Ahlestraße abgestellt war. Daraus erbeuteten der oder die Täter eine Handtasche. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

