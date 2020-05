Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin kommt durch geöffnete Autotür zu Fall - Polizei sucht Zeugen

Breitenworbis (ots)

Bereits am Freitag, 17. April, kam es in der Halle-Kasseler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin befuhr zwischen 16 und 16.30 Uhr den Gehweg aus Richtung Kirchworbis. Ein Autofahrer hielt mit seinem PKW, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, in einer Parkbucht, auf Höhe des dortigen Imbiss. Er öffnete die Fahrertür und brachte damit die Fahrradfahrerin zu Fall. Nachdem er ihr auf half, verließ er die Unfallstelle. Im Verlauf der weiteren medizinischen Behandlung stellten sich die Verletzungen der Fahrradfahrerin als schwerwiegend heraus. Deshalb prüft die Polizei den konkreten Unfallhergang. Der bislang noch unbekannte Autofahrer, der nach derzeitiger Kenntnis regelmäßig den Imbiss besucht, wird gebeten, sich dringend bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw in der Farbe weiß oder grau gehandelt haben. Die Polizei sucht darüber hinaus noch weitere Zeugen zum Verkehrsunfall. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

