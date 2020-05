Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder zusammen geprallt - Beide Fahrer verletzt

Sondershausen (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, frontal zusammengestoßen. Beide Radfahrer befuhren den Radweg in der Wilhelm-Külz-Straße in entgegengesetzten Richtungen, als es zur Kollision kam. Eine 69-Jährige, die mit einem E-Bike unterwegs war, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei ihm ergab ein Alkoholtest über 1,6 Promille. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss nun geklärt werden, ob er den Alkohol nach dem Unfall getrunken hat.

