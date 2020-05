Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erwischt

Mühlhausen (ots)

Dank eines Zeugen konnten am Dienstagabend in Mühlhausen zwei Diebe auf frischer Tat gestellt werden. Die Polizei erhielt Hinweise, dass sich Personen auf dem Gelände eines Autohauses im Großburschlaer Weg zu schaffen machten. Die Polizisten erwischten tatsächlich einen 20-Jährigen, der Metallschrott aus einem Container stahl. Die Beute hatte er teilweise schon in ein Fahrzeug geladen, in dem eine 50-Jährige offenbar Schmiere stand. An der Wohnanschrift des 20-Jährigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Ein dritter, noch unbekannter Täter, hatte vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Die Ermittlungen dauern an.

