LPI-NDH: Erneut zahlreiche Kellereinbrüche

In mindestens 16 Keller brachen Unbekannte in der Körnerschen Straße ein. Am Dienstagvormittag meldeten sich Betroffene aus den Hauseingängen Nummer 15 und 19. Was der oder die Diebe erbeuteten ist noch unklar. Aus einem Keller fehlt ein Fahrrad, die Vorhängeschlösser sind verschwunden. Angaben zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich. Die Polizei in Mühlhausen sucht nun Zeugen. Wem sind von Montag zu Dienstag oder am zurückliegenden Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gegend um die Körnerstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Die Polizei appelliert an alle Bewohner von Mehrfamilienhäusern. Achten sie auf die Verschlusssicherheit der Hauseingangstüren, auch am Tag. Sprechen sie fremde Personen in den Hauseingängen an und verständigen sie gegebenfalls die Polizei.

