Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauzentrum von Einbrechern heimgesucht

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in das Bauzentrum, in der Tonnaer Straße ein. Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch am Dienstagmorgen, kurz vor sechs. Durch ein Fenster, an dem der oder die Täter zunächst ein Gitter aus der Wand reißen mussten, gelangten sie in das Gebäude. Büros und das Mobiliar wurden durchsucht. Mit der Kaffeekasse und einem Akkuschrauber verschwanden der oder die Einbrecher. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

