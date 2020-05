Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elfjährige bei Unfall verletzt

Artern (ots)

Ein elfjähriges Mädchen ist am Montag bei einem Unfall in Artern leicht verletzt worden. Sie lief, kurz nach 15.30 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin über einen Parkplatz in der Schönfelder Straße. Dabei wurde sie vom Chevrolet eines 83-Jährigen erfasst, der in eine Parklücke einfahren wollte. Das Kind kam ins Krankenhaus.

