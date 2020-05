Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Sachsenburg (ots)

8000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 12.15 Uhr, im Kyffhäuserkreis ereignete. Ein 49-Jähriger näherte sich mit seinem VW einer Ampel in Sachsenburg aus Richtung Heldrungen. Dabei fuhr er auf zwei Motorräder und einen Renault, die verkehrsbedingt an der Ampel hielten, auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden.

