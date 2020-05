Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgerissener Außenspiegel verletzt Kraftfahrer

Großengottern (ots)

Ein 37-Jähriger befuhr am Montagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, mit seinem Lkw die Bundesstraße 247 aus Richtung Höngeda in Richtung Großengottern. Dabei touchierte er mit dem Seitenspiegel seines Lkw den Spiegel eines entgegenkommenden Lkw. Der Spiegel riss ab und traf den 37-Jährigen am Kopf. Er wurde leicht verletzt.

