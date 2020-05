Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährliche Körperverletzung auf Tankstellengelände

Mühlhausen (ots)

Zwei Männer gerieten in der Nacht zu Dienstag, gegen 2 Uhr, auf dem Tankstellengelände in der Wendewehrstraße in einen Streit, der für einen 18-Jährigen im Krankenhaus endete. Das Opfer hielt sich auf dem Gelände auf, als der 43-Jährige mit einem Fahrrad die Tankstelle befuhr und den, zunächst verbalen Streit, begann. Während der 18-Jährige das Gelände verließ, schlug ihm der 43-Jährige mit einer Stange gegen den Kopf. Mit einer Kopfwunde musste das Opfer im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Geschehen dauern an.

