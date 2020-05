Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Henningsleben (ots)

Ein Lkw befuhr am Montag, kurz nach 13.30 Uhr, die Landstraße aus Richtung Wiegleben in Richtung Henningsleben. Als der Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Moped, welches den Lkw gerade überholte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mopedfahrer leichte verletzt.

