Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Metallpfosten kollidiert und davon gefahren

Dingelstädt (ots)

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei seit Montagmorgen in Dingelstädt. Gegen 7 Uhr kollidierte der noch unbekannte Fahrer eines Lkw in der Geschwister-Scholl-Straße mit mehreren Begrenzungspfosten. Anschließend fuhr der Fahrer einfach davon, ohne den Unfall zu melden. Drei Pfosten und das Kopfsteinpflaster wurden durch die Kollision beschädigt. In der Straße besteht ein Durchfahrtsverbot für Lkw. Ein Zeugen hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert.

