LPI-NDH: Wiederholter Einbruch in Gymnasium

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen drangen Unbekannte widerrechtlich in das Gymnasium in der Hannoverschen Straße ein. Im Gebäude öffneten sie einen Getränkeautomaten gewaltsam und erbeuteten einen geringen, zweistelligen Bargeldbetrag. Bereits zwischen Donnerstag, 30. April, und Montag, 4. Mai, wurde die Schule von unbekannten Dieben heimgesucht. Bei dieser Tat wurden ebenfalls der Kaffee- sowie der Snackautomat aufgebrochen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 zu melden.

