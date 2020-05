Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Oldisleben (ots)

Ein 65-Jähriger fuhr am Sonntagvormittag mit seinem Moped aus einem anderen Straßenteil des Bretlebener Weges auf den Bretlebener Weg auf. Hierbei überfuhr er den abgesenkten Bordstein und beachtete dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes nicht. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Mopedfahrer auf die Motorhaube vom Pkw fiel und sich im weiteren Verlauf auf die Straße abrollte. Der Mopedfahrer erlitt dabei eine Verletzung am Fuß. Entstandener Schaden am Moped ca. 100,-EUR und am Pkw 1500,-EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell