Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Verletzten auf B4

Westerengel - B4 (ots)

Samstagnachmittag befuhr ein 26-Jähriger mit seinem VW-Polo die B 4 aus Richtung Greußen kommend in Richtung Sondershausen. Ca. 500 m nach dem Abzweig nach Westerengel kam der Fahrzeugführer in einer leichten Linkskurve erst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Feld zum Stehen. Der Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Einer der beiden Verletzten musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

