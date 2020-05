Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der PI Eichsfeld

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Straftaten/Ordnungswidrigkeiten:

Körperverletzung, Sachbeschädigung

TO: Breitenworbis, Edekaparkplatz TZ: 14.05.20, gegen 18:00 Uhr Täter: unbekannt Nach Angaben des 12jährigen Geschädigten (GS) befand er sich mit zwei weiteren Kumpels mit ihren Fahrrädern auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Breitenworbis als ein älterer Mann grundlos auf GS zu ging und mit einem Fußtritt gegen das Fahrrad trat. GS verlor das Gleichgewicht und stürzte rücklinks auf den Boden. Dabei verletzte er sich leicht an der rechten Hand und an der linken Schulter. Das Fahrrad wurde beschädigt. Eine Anzeigenerstattung erfolgte am 16.05.2020 bei der PI Eichsfeld.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

TO: Heiligenstadt, Wilhelmstraße TZ: 16.05.20, 12:05 Uhr Täter: männlich, 34 Jahre Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der Betroffene (BET) mit seinem Pkw am TO festgestellt werden. Im Zuge der Kontrolle wurde bekannt, dass der BET das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel (hier: Cannabis) führte. (Drogenvortest positiv). Die Blutentnahme wurde im Anschluss im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

TO: Worbis, Breitenbacher Straße TZ: 17.05.20, 01:08 Uhr Täter: männlich, 56 Jahre TT befuhr mit seinem Rad den TO zur TZ. Da der Radfahrer dabei fast stürzte, wurde er durch die Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

TO: Worbis, Breitenbacher Straße TZ: 17.05.20, 02:30 Täter: männlich, 41 Jahre TT ist mit Fahrrad am TO unterwegs und steht unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird der Radfahrer angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille. Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Strafverfahren wurde eingeleitet.

