Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl bei Humanitas Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

In den Abendstunden des 16.05.20, kam es zu einem Leergutdiebstahl von 15 Wasserkästen auf dem Gelände des Alten- und Pflegeheimes Humanitas im Goetheweg. Drei polizeibekannte Jugendliche bzw. Heranwachsende, waren mit ihren Fahrrädern und einem Mopedanhänger auf Diebestour und erkannten die günstige Gelegenheit die sich Ihnen bot. Mit dem rasch verladenen Leergut, begaben sie sich direkt zum nächsten NETTO- Einkaufsmarkt in der Wanfrieder Straße. Hier wurden bereits von 3 Kästen samt Inhalt der Pfand umgesetzt, als eine im Einsatz befindliche Funkstreifenbesatzung auf die Personen aufmerksam wurde. Zwei männliche Personen konnten an Ort und Stelle kontrolliert und weitere Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Anzeigen wurden entsprechend erstattet! In den letzten Wochen kommt es insbesondere durch abhängige Betäubungsmittelkonsumenten, aufhältig in der Waidstraße, zu gleich gelagerten Diebstählen, aber auch Keller- und Gartenhauseinbrüchen. Die Bevölkerung wird daher um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Insbesondere die Außentüren von Mehrfamilienhäusern sollten zumindest über Nacht stets verschlossen sein.

