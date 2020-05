Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zum Unfall

Sondershausen (ots)

Freitagvormittag befuhr der Fahrzeugführer (58) eines Pkw Ford den Parkplatz am EDEKA-Markt in Richtung Zufahrtsstraße mit der Absicht, auf diese in Richtung Frankenhäuser-Straße nach links einzubiegen. Hierbei übersah er das von rechts, aus Richtung Glascontainern, kommenden vorfahrtsberechtigte Leichtkraftfahrzeug, welches die Zufahrtsstraße in Richtung Frankenhäuser-Straße befuhr. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

