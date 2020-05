Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Sondershausen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr der Fahrer (57) eines Pkw VW die Bruno-Schönlank-Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Nordhäuser Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem von links kommenden Pkw Ford zusammen. Durch die Kollision wurde die Beifahrerin (65) im Ford leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 7000,- EUR.

