Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Gleich mehrere Kellereinbrüche ereigneten sich in der Nacht zu Freitag in Mühlhausen. In der Straße Am Rieseninger Berg wurden gleich drei Hauseingänge von den Dieben heimgesucht. Zweimal scheiterten sie, sodass sie nicht ins Gebäude gelangten. Bei einem der Eingänge konnten sie eindringen und öffneten anschließend drei Keller gewaltsam. Was genau sie dort erbeuteten, ist noch unklar. Zu einem weiteren Kellereinbruch kam es am Kiliansgraben. Dort nahmen die Einbrecher eine Bohrmaschine und einen Werkzeugkoffer im Wert von etwa 200 Euro mit. Fünf weitere aufgebrochene Keller meldeten Zeugen am Vormittag in der Bahnhofstraße. Ob und was die Täter hier erbeutet haben, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Ähnliche Aufbrüche ereigneten sich auch in der Schadebergstraße und im Johannistal. Wer hat beobachtet, wie sich jemand an Hauseingangstüren zu schaffen machte oder sich widerrechtlich in Kellerräumen aufhielt? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

