Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter bestiehlt Rentnerehepaar

Niederorschel (ots)

Ein Rentnerehepaar ist am Donnerstagnachmittag von einem bislang unbekannten Mann bestohlen worden. Unter dem Vorwand, ihnen Schmuck verkaufen zu wollen, verschaffte er sich ungefragt Zutritt zu dem Haus der Rentner in Niederorschel. Plötzlich durchsuchte der Eindringling die Schränke des Hauses und nahm, ohne Einverständnis des Ehepaares, einen zweistelligen Bargeldbetrag mit. Er verschwand in einem dunklen Kombi. Der Mann war groß, schlank und trug einen schwarzen Schnauzer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt davor, derartige unseriös wirkende Personen in das eigene Haus oder die Wohnung zu lassen. Oftmals versuchen diese, unter einem Vorwand die Räume zu betreten und Wertsachen zu stehlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell