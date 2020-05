Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Mehrere Mülltonnen standen in der Nacht zum Freitag, gegen 2.40 Uhr, am Kiliansgraben in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Tonnen durch Unbekannte in Brand gesetzt wurden und bittet daher Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

