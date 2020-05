Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Sprayer gestellt

Mühlhausen (ots)

Dank eines Zeugenhinweises erwischte die Polizei in Mühlhausen in der Nacht zu Freitag zwei Graffiti-Sprayer. Kurz nach 3 Uhr hatte der Zeuge gemeldet, dass die Jugendlichen eine Hauswand im Kreuzgraben beschmierten. Nur wenig später trafen Polizisten im Nahbereich auf eine 16-Jährige und ihren 25 Jahre alten Begleiter, auf welche die Beschreibung des Zeugen zutraf. Beide bestritten die Tat. Jedoch fanden die Beamten bei ihnen mehrere Spraydosen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Am Freitagmorgen entdeckten Zeugen ein weiteres Graffiti am Bahnhofsplatz. Dort beschmierten Unbekannte die frisch sanierte Wand des Bahnhofsgebäudes. Ob die beiden Täter vom Kreuzgraben dafür auch verantwortlich sind, muss nun geklärt werden. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

