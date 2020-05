Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetener Besuch im Gemeindehaus

Hauteroda (ots)

Bargeld aus einer Geldkassette erbeuten der oder die Täter bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in das Gemeindehaus Hauteroda in der Hauptstraße. Sie brachen die Eingangstür auf. In der ersten Etage verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt in das Büro des Ortsteilbürgermeisters, wo sie alle Schränke und Schubläden durchsuchten. Mit der dort gefundenen Geldkassette verließen sie das Haus. Die aufgebrochene Geldkassette, in der sich das Bargeld befand, ließen die Täter unweit des Gemeindehauses zurück. Der Sachschaden im und am Gebäude beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder Personen, die plötzlich über Bargeld verfügen, nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

