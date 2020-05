Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Fallrohre, Bleche und Dachrinnen aus Firma gestohlen

Dingelstädt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Bedachungsfachhandel in der Küllstädter Straße sucht die Polizei dringend Zeugen. Die Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam auf das Gelände, wo sie sich Zutritt in eine Lagerhalle verschafften. Daraus stahlen die Unbekannten Paletten mit Fallrohen, Blechen und Dachrinnen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell