Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angelzubehör aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

Donnerstagnacht drangen Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Marcel-Verfaillie-Allee ein. Aus einem der Keller erbeuteten der oder die Diebe Angelzubehör im Wert von 1300 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 3 Uhr und 4 Uhr. Mehrere Kellertüren wurden dabei beschädigt. Wer den Kellereinbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

