Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierte Mopedfahrer erwischt

Nordhausen (ots)

Zeugen meldeten am Mittwochabend mehrere offensichtlich alkoholisierte Mopedfahrer, welche in der Kleingartenanlage Am Schorfe umher fuhren. Vor Ort trafen die Polizisten mehrere Jugendliche an, die im Garten saßen und feierten. Schnell konnten auch die zwei Mopedfahrer ausfindig gemacht werden. Alkoholtests ergaben bei den beiden 21-Jährigen über 0,7 und über 1,5 Promille. Sie mussten mit zur Blutentnahme. Ob sie nach der Fahrt mit ihrer Simson noch Alkohol getrunken haben, muss im Rahmen der nun folgenden Ermittlungen geklärt werden. Da die feiernden Jugendlichen zudem gegen die geltende Allgemeinverfügung des Landkreises, das Kontaktverbot, verstießen, erstatteten die Beamten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell