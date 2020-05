Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschießen Fensterscheibe

Großwechsungen (ots)

Am Mittwochnachmittag beschädigten Unbekannte, gegen 15.50 Uhr, die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Langen Brücke. Die Beschädigung lässt darauf schließen, dass der oder die Täter vermutlich mit einem Luftgewehr auf die Scheibe geschossen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

