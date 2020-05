Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Wiehe (ots)

5000 Euro Schaden entstanden am Mittwoch bei einem Unfall in Wiehe. Die 26-jährige Fahrerin eines Toyota beabsichtigte gegen 17.30 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in der Donndorfer Straße auf die Landstraße 1215 aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Subaru eines 61-Jährigen, der bereits auf der Landstraße unterwegs war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

