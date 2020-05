Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkäuferin mit Einkaufskorb attackiert

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Mittwoch, 18.45 Uhr, im Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße ereignete. Eine Verkäuferin sprach einen Kunden an, dass er das Geschäft nur mit einem Einkaufskorb betreten darf. Daraufhin griff sich der Mann plötzlich einen Henkelkorb und schlug ihn der Verkäuferin gegen den Kopf. Anschließend verließen er und seine Begleitung, eine Frau und zwei Kinder, das Geschäft. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

