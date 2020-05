Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann will Hund schützen und wird attackiert

Bleicherode (ots)

Ein 72 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend, gegen 23.40 Uhr, in der Hauptstraße durch drei Unbekannte verletzt worden. Beim Versuch, seinen kleinen Hund vor deren freilaufenden Hund zu schützen, kam es zunächst zu einem Wortgefecht. In weiterer Folge attackierten ihn die drei Besitzer des anderen Hundes, bevor sie flüchteten. Der 72-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Der Rentner konnte noch am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. Wer Hinweise zu den drei unbekannten Angreifern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

