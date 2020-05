Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenhaus in Vollbrand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Flinsberger Straße steht seit dem frühen Nachmittag in Flammen. Als die Rettungskräfte eintrafen stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern immer noch an. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Verletzten. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell