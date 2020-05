Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtiger Ladendieb festgenommen

Uder (ots)

Am Mittwoch war ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in Uder aktiv. Als der Mann durch einen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und attackierte ihn. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Heiligenstadt. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Diese konnten den Flüchtigen schließlich festnehmen. Der 42-Jährige beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird nun ermittelt.

