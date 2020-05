Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr - Zwei Menschen verletzt

Großbartloff (ots)

Der Fahrer eines Mitsubishi befuhr am Mittwoch, gegen 6.50 Uhr, die Landstraße aus Richtung Wachstedt in Richtung Großbartloff. Als der 55-Jährige an einer Einmündung nach links in Richtung Effelder abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 52-Jährigen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Mercedes musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Strecke kam es bis ca. 8.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell