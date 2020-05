Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container eines Angelvereins aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher auf dem Vereinsgelände des Angelvereins bei den Kiesteichen in der Rothenburgstraße. Der oder die Täter brachen zwei Container auf. Daraus erbeuteten sie mehrere Verlängerungskabel. Bei einem weiteren Container scheiterten die Diebe beim Versuch, ins Innere zu gelangen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

