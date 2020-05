Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter gingen nach Sprengung eines Geldautomaten leer aus

Nordhausen (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Filiale der Commerzbank in der Bahnhofstraße, suchten die Ermittler der Kriminalpolizei am Vormittag nach Spuren am Tatort. Sie gehen davon aus, dass die Täter kein Bargeld erbeuteten. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden. Ob es Zusammenhänge mit anderen, ähnlichen, bundesweiten Vorfällen gibt, ist noch unklar. Weitere Hinweise erhoffen sich die Kriminalisten von den Bildern einer Überwachungskamera, die ausgewertet werden.Die Polizei bittet noch einmal Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

