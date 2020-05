Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge im Visier

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag drangen Diebe widerrechtlich in eine Werkstatt in der Gumpertstraße ein. Sie erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden, gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell