Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebe aktiv

Ringleben (ots)

Gleich doppelt schlugen Diebe auf einer Baustelle in Ringleben zu und zapften Dieselkraftstoff aus mehreren abgestellten Baufahrzeugen ab. Insgesamt erbeuteten sie ca. 1300 bis 1500 Liter. Am zurückliegenden Wochenende kamen sie das erste Mal. In der Nacht zum Dienstag kehrten sie zur Baustelle zurück und bedienten sich wieder. Wer Hinweise zum Tatgeschehen auf der Baustelle der Umgehungsstraße zwischen Ringleben und Borxleben, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

