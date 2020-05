Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall davon gefahren

Bad Frankenhausen (ots)

Der Besitzer eines Skoda hatte sein Fahrzeug am Sonntag, gegen 18 Uhr, in der Frauenstraße abgestellt. Als er es am Montag, gegen 15.35 Uhr, wieder nutzen wollte, musste er unfallbedingte Schäden an dem Auto feststellen. Der Verursache hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell