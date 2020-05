Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto und Moped kollidiert

Buhla (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Mopedfahrer am Montag, gegen 12 Uhr, in Buhla. Ein Autofahrer, der wenden wollte, setzte in der Bergstraße zurück. Der dahinter befindliche Mopedfahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Er wurde medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

