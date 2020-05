Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettendiebe im Getränkemarkt

Bad Frankenhausen (ots)

In der Nacht zum Montag, kurz nach drei Uhr, lösten Unbekannte den Alarm in einem Getränkemarkt am Salzwiesenrain aus. Sie waren gewaltsam durch ein Fenster in den Markt eingestiegen und hatten es vermutlich auf Tabakwaren abgesehen. Aus dem Kassenbereich stahlen sie Zigaretten, Zubehör und Tabak im Wert von mehreren hundert Euro. Sie konnten unerkannt entkommen.

