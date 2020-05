Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

Diebe machten sich am zurückliegenden Wochenende an einem Bagger auf der Baustelle in der Sangerhäuser Straße zu schaffen. Sie brachen ein Werkzeugfach im Bagger auf. Mit einem Hammer und einer Zange verschwanden der oder die ungebetenen Gäste wieder. Das Hebelwerkzeug ließen sie zurück. Die Polizisten stellten es zur Spurensicherung sicher.

